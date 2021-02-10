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Мутировавший коронавирус «пошел гулять по миру»

Сегодня в 12:49 Медицина 0 127 Карина Мелова
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Ссылаясь на доклад специалистов Эдинбургского университета, ресурс The Guardian обнародовал сведения о том, что видоизмененный тип коронавируса, впервые зафиксированный в Великобритании, выявили в десяти других странах мира.

В частности, в Великобритании зарегистрировано 33 инфицированных новым вариантом опасного вируса, в Дании – 35, в Нигерии – 12, а в Соединенных Штатах – 10. Кроме того, отдельные случаи были замечены в Канаде, Гане, Австралии, Иордании, Испании, Бельгии и во Франции.

Как установили ученые, новый штамм коронавируса напоминает вирус B117, содержит мутацию в белке шипа, который способствует попаданию вируса в организм. Предположительно, упомянутая мутация создает защиту от антител, которые вырабатывает организм.

Напомним: после сообщения Великобритании о выявлении нового штамма вируса РФ на временной основе ограничила авиасообщение с этой страной. Впоследствии первый случай инфицирования британским вариантом вируса был зарегистрирован в РФ. Зараженный человек уже вылечился.
По материалам «Ведомостей»
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