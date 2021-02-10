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«ЭпиВакКорона» наступает на пятки «Спутнику V»

18 февраля в 12:44 Медицина 0 242 Карина Мелова
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В ходе выступления на «Первом канале» Татьяна Непомнящих, и. о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», анонсировала выпуск в гражданский оборот в РФ более 40 000 доз прививочного препарата от коронавируса «ЭпиВакКорона», созданного сотрудниками представляемого ею центра: «В настоящее время в гражданский оборот введено немногим более 40 тыс. доз, они поставлены в большое количество регионов России... Мы имеем четкий план наращивания производства, который нам позволит произвести в феврале порядка 400 тыс. доз, выйти на объемы производства к концу марта до 1 млн доз и к концу полугодия – на устойчивое количество, более 4 млн доз в месяц» (ист.: ТАСС).

При этом ожидается, что «своими силами» центр будет изготавливать примерно от 100 000 до 150 000 доз прививочного препарата, а около 1 миллиона доз будут выпускать индустриальные партнеры на своих площадках.

Роспотребнадзор утвердил «ЭпиВакКорону» в качестве вакцины, эффективной в борьбе с британским, южноафриканским и бразильским штаммами коронавируса. Данный препарат является вторым после созданного специалистами Центра им. Гамалеи «Спутника V», прошедшим официальную регистрацию в России. Третьей вакциной от опасного вируса, которая, вероятно, поступит в гражданский оборот, будет «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН.
По материалам «Ъ»
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