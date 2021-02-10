В столице РФ стартовало испытание в клинических условиях вакцины «Спутник Лайт»

Как уведомил общество на своем веб-ресурсе градоначальник Москвы Сергей Собянин, в столице уже проводятся клинические испытания однофазной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».



Так, мэр разъясняет, что новая вакцина, созданная специалистами Института им. Н. Ф. Гамалеи, предположительно, избавит от необходимости возвращения желающих вакцинироваться в клинику через несколько недель для введения второго компонента препарата, как это происходит в случае со «Спутником V». Для постановки прививки «Спутник Лайт» достаточно будет посетить клинику один раз, через неделю после чего начнется процесс формирования иммунитета. Максимальная выработка антител будет достигнута по истечении 4 недель после введения препарата.



«Спутник Лайт» уже прошел первые фазы испытаний. У всех, кто его получил, сформировался иммунитет от Covid-19. А сам препарат переносится организмом как обычная прививка. В основном этапе – международных клинических исследованиях – примут участие 6 тыс. человек: по 3 тыс. из России и Объединенных Арабских Эмиратов», – сообщил г-н Собянин и уточнил, что для исследований в РФ будут задействованы десять московских поликлиник. Добровольцем в исследованиях может кто-либо не имеющий противопоказаний, достигший совершеннолетия и до этого не вводивший препарат «Спутник V».



Детальная информация и запись доступны на портале mos.ru.