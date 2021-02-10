Ситуация с коронавирусом в РФ сегодня

Согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в РФ, за последние 24 часа в стране было обнаружено 13 433 новых случая заболевания (для сравнения: вчера это число было равно 13 447). На сегодняшний день суммарное количество случаев инфицирования составляет 4 139 031.



За минувшие сутки больше всего людей заболели Covid-19 в столице (1972), Санкт-Петербурге (1087), Подмосковье (687), Нижегородской (416) и Воронежской (341) областях.



За 24 часа зафиксировано 470 летальных исходов: 53 в Москве, 47 в Санкт-Петербурге, 35 в Московской, 23 в Ростовской областях и 16 в Краснодарском крае. Всего за период распространения опасного вируса на территории государства в России умерли 82 396 пациентов с диагностированным Covid-19.



Обнародованное сегодня количество излечившихся от коронавируса равно 18 637. За все время пандемии этот показатель превысил три миллиона и достиг цифры 3 679 949.