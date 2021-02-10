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Коронавирус в России сегодня

23 февраля в 13:51 Медицина 0 309 Карина Мелова
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В соответствии с данными оперштаба по борьбе с коронавирусом в РФ, в стране за последние 24 часа обнаружено 11 823 новых случая Covid-19 (вчера эта цифра была равна 12 604), из них 1198 в столице. Суммарное количество случаев в стране за все время пандемии превысило четыре миллиона и составило 4 189 153.

Число смертей среди граждан России от коронавируса за последние сутки – 417. 49 пациентов скончались в Москве. Всего с начала распространения инфекции в стране зафиксировано 84 047 летальных исходов.

Полностью избавиться от заболевания за минувшие сутки удалось 12 956 россиянам. Всего от коронавируса уже выздоровели 3 739 344 человека.

По данным Университета Джонса Хопкинса, РФ находится на пятом месте среди всех стран по уровню заболеваемости Covid-19.
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