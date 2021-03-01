В РФ смертность на фоне коронавируса падает

В соответствии с данными оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние 24 часа число обнаруженных в РФ новых случаев Covid-19 составило 11 571. Вчера этот показатель был равен 11 359. Таким образом, суточный прирост заболеваемости – 0,27 %. В данный момент терапию от опасного вируса проходит 348 121 пациент. Суммарное количество заражений с начала пандемии в стране превысило четыре миллиона и достигло 4 257 650.



Наиболее негативная динамика заболеваемости за минувшие сутки наблюдается в столице (+2 097), Санкт-Петербурге (+943), Подмосковье (+629), в Нижегородской (+386), Воронежской (+293) и Ростовской (+286) областях.



Согласно предоставленным оперативным штабом сведениям, в России за последние 24 часа умерли от коронавируса 333 человека, и это минимальный прирост, начиная с 16 ноября 2020 г. Всего в государстве Covid-19 стал причиной смерти 86 455 граждан.



Избавиться от коварной болезни удалось 3 823 074 россиянам, из них 11 277 – за последние сутки.