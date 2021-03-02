Составлен прогноз по выработке коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции

Согласно предположениям кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, у 60 процентов россиян будет выработан иммунитет к Covid-19 ко второй половине этого года. Этому поспособствуют 2 фактора: перенесенное заболевание (включая бессимптомное течение болезни) и вакцинация.



Заметим, за месяц кампании по массовой вакцинации в стране прививку поставили немногим больше двух процентов населения. По мнению специалиста, для получения общей картины коллективного иммунитета следует обследовать жителей различных субъектов РФ на наличие у них антител к вирусу. При этом разные исследования, связанные с появлением коллективного иммунитета, дают в итоге разные результаты.



В соответствии с данными одной из лабораторий, у 60 % населения больших городов уже выработался иммунитет. «Также где-то в ноябре было заявление одного из сотрудников Роспотребнадзора о первых результатах проведенных популяционных исследований. Там тоже уже была цифра порядка 50–60 %. Если брать за основу вот эти три источника, есть вероятность, что у нас иммунитет сформируется несколько раньше, чем вторая половина 2021 года», – подытожил Сергей Вознесенский.

По материалам «Известий»