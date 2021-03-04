Мурашко: необходимо не ждать третью волну коронавируса, а избежать ее

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ порекомендовал соотечественникам до формирования коллективного иммунитета не отказываться от защитных средств, соблюдения социальной дистанции и предложенных Министерством здравоохранения и Роспотребнадзором мер безопасности с целью предотвращения третьей волны пандемии коронавируса.



По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, популяционный иммунитет благодаря массовой вакцинации может выработаться среди населения России к августу 2021 года.



«Мы хотели бы, чтобы граждане понимали всю меру ответственности», — заявил Михаил Мурашко, встретившись с представителями СМИ во время рабочего визита в Новосибирск, и подчеркнул, что самое тяжелое течение Covid-19 у пациентов старше 60 лет, поэтому им необходима дополнительная защита и первоочередное вакцинирование (ист.: ТАСС).



Напомним: на данном этапе в Российской Федерации прошли регистрацию три прививочных препарата, эффективных в борьбе с коронавирусом: «Спутник V», созданный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона», разработанный сотрудниками центра «Вектор», и «КовиВак» от Центра имени Чумакова.