Прививочный препарат от коронавируса «Мир-19» прошел первый этап доклинических испытаний

Согласно публикации на ресурсе стопкоронавирус.рф, датируемой 4 марта 2021 г., закончен первый этап скрининговых доклинических испытаний прививочного препарата от коронавируса «Мир-19», разработанного сотрудниками Федерального медико-биологического агентства.



В частности, сообщается следующая информация: «Закончен первый этап скрининговых доклинических исследований (специфическая иммуногенность, активация гуморального и Т-клеточного иммунитета, первичная безопасность), а также исследование по характеризации рекомбинантных антигенов относительно связывания с природными рецепторами и вируснейтрализующей активности антител, индуцированных данными антигенами, созданных прототипов вакцин на основе рекомбинантных белков».



Прежде руководитель ФМБА Вероника Скворцова прогнозировала завершение доклинических испытаний вакцины «Мир-19» в квартале I 2021 г. и начало клинических испытаний в июле 2021 г. с объединением первой и второй фаз, обусловленным протоколом испытания прививочных препаратов.



Новосозданная вакцина от ФМБА, предположительно, способна развивать иммунитет на клеточном уровне на срок от 13 до 17 лет, воздействуя не на S-белок, а на иные белковые компоненты вируса.