|
«ЭпиВакКорона» доказала свою безопасность и эффективность для возрастной группы 60+
Сегодня в 14:03 Медицина 0 51 Карина Мелова
5 марта пресс-служба Роспотребнадзора поделилась с общественностью сведениями об успешном завершении прививочным препаратом «ЭпиВакКорона» ІII–IV фазы клинических исследований среди добровольцев в возрасте 60+.
18 февраля Александр Рыжиков (завотделом зоонозных инфекций и гриппа государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора) подчеркнул, что антитела к Covid-19 выработались у всех участников исследования 18–60 лет.
На данном этапе испытания подтвердили эффективность и безопасность созданной сотрудниками центра «Вектор» вакцины для пациентов с коронавирусом преклонного возраста, на основании чего отныне допускается использование препарата для формирования иммунитета у данной категории населения. Соответствующие изменения были внесены в рекомендации в регистрационном досье вакцины (ист.: «Известия»).
В центр «Вектор» поступило более 45 обращений от других стран, предполагающих проведение испытаний и производство вышеупомянутой вакцины за рубежом.
Препарат «ЭпиВакКорона» был зарегистрирован 14 октября 2020 г.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Цветы… Приятный или бесполезный подарок?Сегодня в 13:15 Общество
В правительстве заговорили о новом «цифровом налоге»Сегодня в 12:22 Налоги
Очередной прототип Starship взорвался после приземления4 марта в 19:13 Технологии
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Взрыв в «девятиэтажке» в Нижнем Новгороде На фоне ситуации с Навальным ЕС инициировал очередные санкции против России ТПП заговорила об узаконивании понятия «семейный бизнес» Кремль не считает, что рост цен на продукты в РФ вызывает опасения Какие нововведения принесет весна российским гражданам?