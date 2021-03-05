«ЭпиВакКорона» доказала свою безопасность и эффективность для возрастной группы 60+

5 марта пресс-служба Роспотребнадзора поделилась с общественностью сведениями об успешном завершении прививочным препаратом «ЭпиВакКорона» ІII–IV фазы клинических исследований среди добровольцев в возрасте 60+.



18 февраля Александр Рыжиков (завотделом зоонозных инфекций и гриппа государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора) подчеркнул, что антитела к Covid-19 выработались у всех участников исследования 18–60 лет.



На данном этапе испытания подтвердили эффективность и безопасность созданной сотрудниками центра «Вектор» вакцины для пациентов с коронавирусом преклонного возраста, на основании чего отныне допускается использование препарата для формирования иммунитета у данной категории населения. Соответствующие изменения были внесены в рекомендации в регистрационном досье вакцины (ист.: «Известия»).



В центр «Вектор» поступило более 45 обращений от других стран, предполагающих проведение испытаний и производство вышеупомянутой вакцины за рубежом.



Препарат «ЭпиВакКорона» был зарегистрирован 14 октября 2020 г.