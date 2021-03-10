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Доказана эффективность «Спутника V» в борьбе с мутировавшим штаммом коронавируса

Сегодня в 13:00 Медицина 0 83 Карина Мелова
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Как уведомил СМИ в пятницу, 12 марта, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в процессе испытаний прививочный препарат «Спутник V» продемонстрировал высокую эффективность против мутировавшего гена коронавируса.

«Нашими специалистами проведено исследование нейтрализующей активности сыворотки крови добровольцев, вакцинированных "Спутником V", против британского штамма вируса SARS-CoV-2. По результатам исследования, уровень нейтрализующих антител к британскому штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2. Таким образом, вакцина "Спутник V" защищает от мутировавшего британского штамма коронавируса не менее эффективно, чем от обычного штамма», – уверяет г-н Мурашко.

Напомним: «Спутник V» – первая в мире (11 августа 2020 г.) зарегистрированная вакцина от Covid-19, созданная специалистами ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» на основе аденовируса человека. Данный прививочный препарат уже прошел регистрацию в нескольких странах.
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