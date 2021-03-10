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За последние 24 часа в РФ зафиксировано 9437 новых случаев инфицирования коронавирусом

15 марта в 14:03 Медицина 0 249 Карина Мелова
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за минувшие 24 часа в стране зарегистрировано 9437 случаев заражения. Вчера этот показатель был равен 10 083. Суммарное количество заболевших в РФ за весь период пандемии составляет 4 400 045.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в столице (1353), Санкт-Петербурге (933), Подмосковье (627), Нижегородской (353) и Ростовской (248) областях.

За 24 часа зафиксировано 404 летальных исхода (из них 51 в Москве), за все время распространения инфекции на территории России – 92 494.

Вылечиться от коронавируса за последние сутки удалось 8447 гражданам (1036 в столице). Всего уже от Covid-19 выздоровели 4 003 576 пациентов.

В соответствии с предоставленными Университетом Джонса Хопкинса сведениями, РФ стоит на четвертой позиции в мире по количеству случаев инфицирования коронавирусом.
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