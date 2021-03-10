Обнаружен новый, теперь «французский», штамм коронавируса

Ссылаясь на Главное управление здравоохранения республики Франции, ресурс France Info сообщил 16 марта об обнаружении в регионе Бретань нового штамма коронавируса, который нелегко выявить при использовании доступных ныне систем тестирования. Факт очередной мутации был зафиксирован благодаря вспышке заболевания в медучреждении города Ланьон (департамент Кот-д'Армор).



Первичные анализы не дают возможности установить степень серьезности или высокой трансмиссивности вируса. При этом в ведомстве считают, что новый подтип вируса не подлежит обнаружению обычными скрининговыми тестами. На данном этапе вирус тщательно изучается на предмет определения его возможного влияния на инфицированного человека.



Власти французского региона ускоряют кампанию по вакцинации граждан и постоянно напоминают о необходимости придерживаться ограничений и не организовывать мероприятия с большим скоплением людей.



12 марта Анна Попова, стоящая во главе Роспотребнадзора, предположила, что очередные мутации коронавируса не усугубляют эпидемиологический процесс в целом, и подчеркнула, что разработанные российскими учеными прививочные препараты от Covid-19 и иммунитет у перенесших заболевание эффективны против британского штамма коронавируса. Прежде она утверждала, что на территории РФ новые подтипы вируса массово не распространяются.

По материалам «Известий»