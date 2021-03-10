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Оперативные данные о коронавирусе в стране за минувшие сутки

22 марта в 13:40 Медицина 0 350 Карина Мелова
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В соответствии с данными оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, предоставленными 22 марта, в РФ за последние 24 часа зафиксировано 9284 новых случая инфицирования. Вчера этот показатель был равен 9299. Суммарное количество заражений за весь период пандемии превысило четыре миллиона и составило 4 466 153.

Рекордсменами по заболеваемости остаются Москва (+1586) и Санкт-Петербург (+865). Далее идут Подмосковье (+646), Нижегородская (+339) и Ростовская (+240) области.

За сутки в России зарегистрирован 361 летальный исход от Covid-19 (56 в столице), за все время – 95 391.

Вылечиться от коронавируса за последние 24 часа смогли 7790 граждан РФ, из них 1132 проживают в столице. Всего избавиться от коварного недуга удалось 4 077 185 россиянам.

Согласно рейтингу Университета Джонса Хопкинса, по заболеваемости Covid-19 РФ находится на четвертой позиции в мире.
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