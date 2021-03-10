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Мишустин: наиболее тяжелый этап пандемии Covid-19 в РФ миновал

25 марта в 13:37 Медицина 0 206 Карина Мелова
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Глава кабмина РФ в формате видеосвязи обратился к участникам расширенного заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора с заявлением о том, что в стране миновал наиболее трудный этап пандемии коронавируса и ситуация стала постепенно налаживаться (ист.: правительственная пресс-служба).

«Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Нам удалось избежать взрывного роста числа больных, снизить нагрузку на медицинские организации. Мы прошли самый сложный период, не останавливая полностью экономику и социальную жизнь», – провозгласил председатель правительства и дополнил свою речь выводом специалистов относительно сроков завершения пандемии, которые утверждают, что это произойдет после появления коллективного иммунитета.

Прежде о стабилизации обстановки с Covid-19 говорил президент РФ Владимир Путин, который главную заслугу этого видит в применении целого комплекса предупредительных мер, включая вакцинацию населения.

Согласно статистике оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние 24 часа в стране зафиксировали 9221 новый случай заболевания. При этом 393 пациента умерли. Избавиться от Covid-19 удалось 10 881 россиянину. В общей сумме в государстве зарегистрировано свыше 4,4 млн случаев инфицирования.
По материалам «Ведомостей»
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