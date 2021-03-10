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Доказана безопасность и эффективность препарата «ЭпиВакКорона»

25 марта в 14:36 Медицина 0 196 Карина Мелова
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Согласно сообщению Роспотребнадзора, созданный сотрудниками ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» в Новосибирске прививочный препарат «ЭпиВакКорона» безопасен и эффективен в предупреждении инфицирования коронавирусом. К такому выводу ученые пришли вследствие испытаний, участниками которых стали добровольцы 18–60 лет. Все они получили антитела после прохождения двух фаз вакцинирования.

Так, на веб-ресурсе Роспотребнадзора обнародована следующая информация: «Опубликованные материалы свидетельствуют о том, что исследование проводилось в два этапа: этап 1 – открытое исследование безопасности, реактогенности и иммунологической активности вакцины с участием 14 добровольцев в возрасте 18–30 лет; этап 2 – простое слепое сравнительное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с участием 86 добровольцев в возрасте 18–60 лет».

В настоящее время в РФ официально утверждены такие прививочные препараты: «Спутник V» от Национального исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от «Вектора» и «КовиВак» от центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. По прогнозу Минздрава, до 15 июня прививка от коронавируса будет поставлена примерно 30 миллионам граждан. При этом Минтруд считает необходимым вычеркнуть работающих дистанционно россиян из Национального календаря профилактических прививок.
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