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Вакцина AstraZeneca получила новое название

30 марта в 13:50 Медицина 0 271 Карина Мелова
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Веб-ресурс Европейского агентства по лекарственным средствам опубликовал уведомление о переименовании англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca своего одноименного прививочного препарата от коронавируса на Vaxzevria.

Как сообщает сайт Агентства медицинской продукции Швеции, вакцина получила только новое название, но не состав. Кроме того, ведомство говорит о возможности изменения упаковки препарата.

В начале месяца в Дании из-за тромбоза умерла вакцинированная AstraZeneca женщина, а в Норвегии – привившийся медработник, после чего в середине марта использовать для вакцинации данный препарат прекратили такие страны, как Германия, Франция, Испания, Италия, Австрия, Ирландия, Исландия, Нидерланды, Дания, Швеция, Финляндия, Болгария, Румыния и пр. Некоторые из них уже снова начали применять вакцину AstraZeneca.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения не доказали зависимость появления тромбов от вакцинации AstraZeneca. Эксперты полагают, что показатели тромбоэмболии после использования препарата соответствуют ожидаемому количеству заболеваний. Более того, данные заболевания могут быть вызваны инфекцией коронавируса.
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