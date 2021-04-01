Уже три дня в РФ уровень заболеваемости падает

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в РФ, за последние 24 часа в стране зафиксировано 8275 новых случаев инфицирования, что на 0,02 процента меньше, чем вчера (8277 случаев).



Наибольшее количество заболевших выявлено в столице (1286), Санкт-Петербурге (715), Подмосковье (584), Нижегородской (283) и Ростовской (239) областях. Всего в Российской Федерации с начала пандемии зарегистрировано свыше четырех миллионов случаев Covid-19, а именно 4 545 095.



За минувшие сутки от коронавируса умерли 408 граждан, и это на 0,24 % меньше, чем накануне (409). Максимальное количество смертельных случаев зафиксировано в Москве (53), Санкт-Петербурге (37), Ростовской области (24), Алтайском крае (20), Нижегородской области (14). Суммарное число летальных исходов за весь период распространения инфекции на территории государства составило 98 850.



Избавиться от болезни за сутки удалось 10 176 пациентам, за все время пандемии — 4 166 172.



Как заявил 30 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко, еще не время предрекать приход третьей волны коронавируса в Россию. Он полагает, что доз прививочного препарата от Covid-19 в государстве достаточно, чтобы завершить выполнение плана массовой вакцинации до августа.



Сегодня в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса для животных.