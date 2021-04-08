Разработчики заявляют о высокой эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»

Выступая в эфире радиостанции «Вести FM», глава екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов заявил, что разработанная его коллегами вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» продуцирует антитела у 94 процентов привившихся старше 60 лет.



«Мы понимаем, что применение вакцины вызывает образование эффективных антител в 94 % случаев. И в любом случае это защищает от тяжелого развития инфекции»,— сообщил руководитель центра (ист.: ТАСС).



По словам Александра Семенова, в РФ в восьми центрах подходит к концу III этап испытаний «ЭпиВакКороны». В это же время препарат начинает выводиться в гражданский оборот.



Кроме «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор», в России прошли официальную регистрацию еще два прививочных препарата от Covid-19 — «Спутник V» от Центра имени Н. Ф. Гамалеи и «КовиВак» от Центра имени Чумакова.