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«Вектор» закрывает «входные ворота» перед коронавирусом

Сегодня в 13:40 Медицина 0 142 Карина Мелова
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Ринат Максютов, гендиректор ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии (Вектор)» Роспотребнадзора, поделился сведениями о том, что его коллеги начали работать над созданием прививочного препарата от коронавирусной инфекции в виде капель для носа.

Как 8 апреля уведомляет агентство «РИА Новости», г-н Максютов акцентировал внимание на неизменности основного действующего вещества вакцины (по сравнению с «ЭпиВакКороной»). Препарат для назального применения будет применяться с целью формирования иммунитета на слизистой носа, через которую инфекция попадает в организм человека.

В начале текущего месяца о запуске доклинических исследований вакцины от Covid-19 в формате назальных капель сообщил и директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Напомним, что в РФ на сегодняшний день официально признаны три вакцины от коронавируса: зарегистрированный первым в мире «Спутник V» от научного центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от Центра имени Чумакова.
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