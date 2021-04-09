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«Вектор» получил разрешение на испытание еще одного прививочного препарата

9 апреля в 13:57 Медицина 0 194 Карина Мелова
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Как стало известно 9 апреля из реестра разрешений на проведение исследований Минздрава РФ, новосибирский государственный научный центр вирусологии «Вектор» получил разрешение на запуск клинических испытаний очередного созданного им прививочного препарата от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона-Н».

Согласно документу, «открытое исследование безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 (ЭпиВакКорона-Н) пройдет с участием добровольцев в возрасте от 18 лет до 60 лет», что соответствует первому и второму этапам исследований в клинических условиях.

Согласованный период проведения испытаний: 8 апреля – 30 сентября 2021 г. В процессе исследования планируется изучить препарат на предмет безопасности, переносимости, реактогенности и способности вызывать иммунный ответ.

В октябре 2020 г. в России прошла регистрацию разработанная сотрудниками центра «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона» от COVID-19. На сегодняшний день свыше 40 субъектов РФ получили более 230 000 комплектов этого препарата. По данным Роспотребнадзора, он способен стимулировать вырабатывание тройной иммунной защиты.
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