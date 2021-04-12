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Определенные категории москвичей смогут вакцинироваться от Covid-19 на дому

13 апреля в 13:44 Медицина 0 372 Карина Мелова
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По словам Анастасии Раковой, заммэра Москвы по вопросам социального развития, москвичи, которым сложно передвигаться без сторонней помощи, имеют возможность поставить прививку от коронавируса в домашних условиях.

«Мы постоянно расширяем возможности для вакцинации от коронавируса в городе. С сегодняшнего дня экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому. В первую очередь это коснется тех людей, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении. Таких жителей в Москве порядка 120 000», – заявила г-жа Ракова.

Оказывающие таким лицам помощь социальные работники с начала марта начали обходить пенсионеров и сообщать им о существовании вариантов вакцинации. В столице ставить прививки от Covid-19 на дому будут 66 бригад, состоящих из квалифицированных медработников из городских поликлиник департамента здравоохранения Москвы и обеспеченных необходимыми средствами индивидуальной защиты, а также специальным фармацевтическим термоконтейнером для надлежащей транспортировки вакцины при соблюдении температуры не выше -18 градусов.

«Специально подавать заявку для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции на дому не требуется. Всю необходимую информацию о маломобильных гражданах, состоящих на надомном обслуживании, в поликлиники передадут органы социальной защиты населения», – пояснила заместитель мэра Москвы.
По материалам ТАСС
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