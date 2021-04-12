Водка вместо лекарства…

Канал Mash Siberia в мессенджере Telegram поделился сведениями о том, как исследователи Оксана Афанасьева и Николай Баранов из новосибирского Академгородка неожиданно для себя создали водку, употребление которой не приводит к похмелью.



Ученые намеревались разработать медпрепарат на основе лишайника ягеля для пациентов с диагнозом «сахарный диабет II степени». Доказано, что растение способствует выведению токсинов из организма (ист.: «Известия»).



В ходе экспериментов ученые работники добавляли олигосахариды растения в различные жидкости, включая водку, получив в итоге все такой же крепкий напиток, не наносящий, однако, вреда употребляющему его человеку. Исследователи утверждают, что его постинтоксикационный эффект уменьшился в 20 раз, токсическое действие алкоголя – в два-три раза, при этом в 6 раз снизилась скорость развития алкогольной зависимости.



В ближайшем будущем Н. Баранов и О. Афанасьева планируют заниматься исследованием свойств ягеля для исправления метаболических проблем у больных сахарным диабетом. Изготовление безвредной водки они называют «делом будущего».