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Ученые из Санкт-Петербурга разрабатывают съедобную вакцину от коронавируса
16 апреля в 12:31 Медицина 0 368 Карина Мелова
Сегодня, 16 апреля, директор ИЭМ, профессор РАН Александр Дмитриев поведал сотрудникам информагентства «РИА Новости» о процессе создания исследователями Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге прививочного препарата от Covid-19, который будет иметь вкус кисломолочного продукта, а именно ряженки. Согласно данным г-на Дмитриева, доклиническая фаза исследований должна закончиться в ближайший год.
Ожидается, что в результате вакцинации удобным в применении препаратом будут вырабатываться иные (относительно инъекционных вакцин) антитела – иммуноглобулины класса А. «Съестной» прививочный препарат предполагает введение фрагмента синтезированного генома коронавируса в геном молочнокислых бактерий, что вызывает образование белка Covid-19, формирующего иммунный ответ в организме.
По словам инициатора создания мукозальной вакцины от коронавируса Александра Суворова, возглавляющего отдел молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, на данном этапе побочные эффекты не выявлены.
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