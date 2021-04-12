Ученые из Санкт-Петербурга разрабатывают съедобную вакцину от коронавируса

Сегодня, 16 апреля, директор ИЭМ, профессор РАН Александр Дмитриев поведал сотрудникам информагентства «РИА Новости» о процессе создания исследователями Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге прививочного препарата от Covid-19, который будет иметь вкус кисломолочного продукта, а именно ряженки. Согласно данным г-на Дмитриева, доклиническая фаза исследований должна закончиться в ближайший год.



Ожидается, что в результате вакцинации удобным в применении препаратом будут вырабатываться иные (относительно инъекционных вакцин) антитела – иммуноглобулины класса А. «Съестной» прививочный препарат предполагает введение фрагмента синтезированного генома коронавируса в геном молочнокислых бактерий, что вызывает образование белка Covid-19, формирующего иммунный ответ в организме.



По словам инициатора создания мукозальной вакцины от коронавируса Александра Суворова, возглавляющего отдел молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, на данном этапе побочные эффекты не выявлены.