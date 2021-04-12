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Российские ученые изобрели «кожный» тест на иммунитет к Covid-19
19 апреля в 14:45 Медицина 1 365 Карина Мелова
На собрании отделения медицинских наук РАН, которое транслировалось на канале «Научная Россия» сервиса YouTube, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала создание сотрудниками Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера кожного теста для определения иммунитета к Covid-19.
По словам г-жи Поповой, тест напоминает туберкулиновую пробу манту. «Коллеги из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера предложили универсальный кожный тест, может быть, чем-то аналогичный диаскину», – поделилась сведениями глава ведомства и добавила, что сейчас идут доклинические испытания теста, действие которого ученые уже проверили на себе. К осени ожидается окончание создания тест-системы.
Сообщается, что для кожного теста не производится забор крови из вены, то есть процедура становится проще. Новосозданная система будет пригодна для тестирования детей (ист.: «Ведомости»).
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Кожный тест для выявления иммунитета к Covid-19, достаточно сильно упростит процедуру выявления заболевания, что очень важно для оперативного выявления и начала лечения от заболевания. При помощи данного кожного теста будет устанавливаться форма заболевания и бессимптомное носительство, при котором больной является разносчиком вируса. К преимуществам кожных видов тестов относятся: безопасность; отсутствие реакции у здоровых и вакцинированных людей; высокая чувствительность. Также одним из неоспоримых преимуществ станет скорость получения результата теста, что значительно сократит время ожидания теста, например при вылете или по прибытии в аэропорту, отпадет надобность достаточно значительной части выплат из фонда социального страхования по больничным листам людям которые ждут результата теста довольно продолжительное время. Тест позволит сохранить жизни наших граждан и сохранить рабочие места.