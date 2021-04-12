Российские ученые изобрели «кожный» тест на иммунитет к Covid-19

На собрании отделения медицинских наук РАН, которое транслировалось на канале «Научная Россия» сервиса YouTube, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала создание сотрудниками Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера кожного теста для определения иммунитета к Covid-19.



По словам г-жи Поповой, тест напоминает туберкулиновую пробу манту. «Коллеги из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера предложили универсальный кожный тест, может быть, чем-то аналогичный диаскину», – поделилась сведениями глава ведомства и добавила, что сейчас идут доклинические испытания теста, действие которого ученые уже проверили на себе. К осени ожидается окончание создания тест-системы.



Сообщается, что для кожного теста не производится забор крови из вены, то есть процедура становится проще. Новосозданная система будет пригодна для тестирования детей (ист.: «Ведомости»).