5 субъектов РФ почти победили коронавирус

Глава Минздрава России Михаил Мурашко анонсировал близость победы над Covid-19 в 5 российских регионах. Об этом сообщает информагентство ТАСС.



В частности, во время рабочей встречи президиума Совета законодателей Российской Федерации при ФС министр здравоохранения заявил: «Сегодня пять субъектов уже близки к элиминации данного возбудителя в целом в своем регионе».



В пятницу заместитель председателя правительства Татьяна Голикова поделилась сведениями о возрастании инфицирования коронавирусом в 7 регионах страны. При этом в шестнадцати субъектах заболеваемость уменьшается, в 52 – стабилизируется. Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, характеризует эпидемиологическую обстановку в государстве как «достаточно стабильную».



20 числа текущего месяца мэр Москвы Сергей Собянин заметил, что прирост заболеваемости Covid-19 в столице вырос, а вчера градоначальник объявил о начале действия программы стимулирования вакцинации от коронавируса людей в возрасте.