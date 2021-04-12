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5 субъектов РФ почти победили коронавирус

26 апреля в 12:44 Медицина 0 365 Карина Мелова
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Глава Минздрава России Михаил Мурашко анонсировал близость победы над Covid-19 в 5 российских регионах. Об этом сообщает информагентство ТАСС.

В частности, во время рабочей встречи президиума Совета законодателей Российской Федерации при ФС министр здравоохранения заявил: «Сегодня пять субъектов уже близки к элиминации данного возбудителя в целом в своем регионе».

В пятницу заместитель председателя правительства Татьяна Голикова поделилась сведениями о возрастании инфицирования коронавирусом в 7 регионах страны. При этом в шестнадцати субъектах заболеваемость уменьшается, в 52 – стабилизируется. Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, характеризует эпидемиологическую обстановку в государстве как «достаточно стабильную».

20 числа текущего месяца мэр Москвы Сергей Собянин заметил, что прирост заболеваемости Covid-19 в столице вырос, а вчера градоначальник объявил о начале действия программы стимулирования вакцинации от коронавируса людей в возрасте.
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