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В РФ суточный прирост заболеваемости коронавирусом минимальный за 7 месяцев

Сегодня в 13:14 Медицина 0 124 Карина Мелова
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Сегодняшний показатель суточного прироста инфицирования Covid-19 в РФ минимальный с 27 сентября 2020 г. Согласно предоставленной оперштабом по борьбе с коронавирусом информацией, он равен 0,17 % или 8053 новым случаям. Всего с начала пандемии число заражений в стране превысило четыре миллиона и достигло 4 779 425.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в столице (2098), Санкт-Петербурге (712), Подмосковье (592), Ростовской (230, Самарской (183) и Нижегородской (170) областях.

За последние 24 часа в России умерли 392 пациента с диагнозом Covid-19, из них 58 в Москве. Вчера эта цифра была меньше (356). Суммарное количество летальных исходов от опасной инфекции – 108 980.

Сегодня сообщается о том, что еще 8039 человек избавились от коронавируса, пополнив число выздоровевших россиян до 4 402 678.

В соответствии с рейтингом Университета Джонса Хопкинса, РФ занимает пятую позицию в мире по заболеваемости коронавирусом, уступив Франции, Бразилии, Индии и США.
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