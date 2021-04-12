В РФ суточный прирост заболеваемости коронавирусом минимальный за 7 месяцев

Сегодняшний показатель суточного прироста инфицирования Covid-19 в РФ минимальный с 27 сентября 2020 г. Согласно предоставленной оперштабом по борьбе с коронавирусом информацией, он равен 0,17 % или 8053 новым случаям. Всего с начала пандемии число заражений в стране превысило четыре миллиона и достигло 4 779 425.



Больше всего заболевших за сутки выявлено в столице (2098), Санкт-Петербурге (712), Подмосковье (592), Ростовской (230, Самарской (183) и Нижегородской (170) областях.



За последние 24 часа в России умерли 392 пациента с диагнозом Covid-19, из них 58 в Москве. Вчера эта цифра была меньше (356). Суммарное количество летальных исходов от опасной инфекции – 108 980.



Сегодня сообщается о том, что еще 8039 человек избавились от коронавируса, пополнив число выздоровевших россиян до 4 402 678.



В соответствии с рейтингом Университета Джонса Хопкинса, РФ занимает пятую позицию в мире по заболеваемости коронавирусом, уступив Франции, Бразилии, Индии и США.