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Россия поможет Индии бороться с коронавирусом

28 апреля в 12:29 Медицина 0 223 Карина Мелова
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28 апреля Министерство иностранных дел РФ анонсировало предстоящую в скором времени отправку в Индию большой партии медицинских средств, предназначенных для борьбы с Covid-19.

Так, в ведомстве сообщили: «Руководством Российской Федерации принято решение в духе дружбы и особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и в целях борьбы с резким ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией направить в Индию срочным рейсом МЧС России крупную партию помощи, включающей кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, антиковидные препараты и другие необходимые медицинские и лекарственные средства».

За последние 24 часа в Индии выявлено 323 100 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за весь период пандемии в республике инфицировано 17,6 миллионов жителей. От опасного вируса в стране уже умерли 197 800 человек, из них 2700 за последние сутки. В данный момент насчитывается 2,8 миллиона ковидных больных (ист.: ТАСС).
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