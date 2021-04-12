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В РФ вышла первая партия прививочного препарата от коронавируса для животных

30 апреля в 13:19 Медицина 0 218 Карина Мелова
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Ссылаясь на советника руководителя Россельхознадзора Юлию Мелано, ТАСС уведомляет о производстве в РФ первой партии прививочного препарата от коронавируса для животных. Всего выпущено 17 000 доз.

«Российский рынок активно выражает заинтересованность в приобретении вакцины «Карнивак-Ков» для профилактики новой коронавирусной инфекции у животных Covid-19 производства ФГБУ «ВНИИЗЖ», – утверждает г-жа Мелано и добавляет, что изготовленная партия препарата забронирована и в скором будущем будет доставлена в несколько субъектов РФ.

Установлено, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса для животных, которой уже заинтересовались компании таких стран, как Германия, Австрия, Польша, Греция, Аргентина, Корея, Таджикистан, Казахстан, Малайзия, Иран, Ливан и Таиланд. Примерно 20 организаций намерены договариваться о регистрации и поставкам вакцины в свои государства.

В данный момент разрабатывается досье на регистрацию препарата за границей, включая территорию ЕС.
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