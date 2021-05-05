«Вектор» проверяет возможность троекратного введения «Эпиваккороны»

Как уведомляет Александр Рыжиков, завотделом зоонозных инфекций и гриппа ГНЦ ВБ «Вектор», в данный момент в центре проходят первый и второй этапы клинических исследований троекратной вакцинации от коронавируса «Эпиваккороной».



Так, в процессе разговора с профессором Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой г-н Рыжиков сообщил: «Клинические испытания первой-второй фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакцины сейчас ведутся». Видео можно посмотреть на официальной странице Роспотребнадзора в сети Instagram.



Прежде возможность троекратного введения вышеназванного препарата тестировалась на таких животных, как морские свинки, хомяки и приматы. Испытания подтвердили позитивный результат в виде прироста и длительности иммунитета.



В настоящее время в РФ официальную регистрацию прошли 3 прививочных препарата от коронавируса, а именно «Спутник V», созданный сотрудниками Центра имени Н. Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона», разработанный в ГНЦ ВБ «Вектор» и «КовиВак» от ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН».