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Вскорости в Индию будет доставлена очередная партия препарата «Спутник V»

Сегодня в 13:11 Медицина 0 169 Карина Мелова
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Согласно информации, опубликованной 6 мая изданием Hindustan Times, в течение 2 дней в Индию будет доставлена очередная партия разработанного в РФ прививочного препарата от Covid-19 «Спутник V». Помимо вакцины, Россия отправит оборудование по производству кислорода (ист.: ТАСС).

Как известно, первая партия вакцины из РФ от куратора проекта Российского фонда прямых инвестиций прибыла в город Хайдарабад 1 мая. «Спутник V» будет третьим из использующихся в Индии прививочных препаратов от коронавируса, среди которых Covishield от британско-шведской компании AstraZeneca и Covaxin от индийского производителя Bharat Biotech.

В апреле индийская фармакологическая компания Dr. Reddy's Laboratories получила одобрение в ответ на свой запрос об ограниченном использовании «Спутника V» на территории республики. Меж тем РФПИ с некоторыми компаниями заключил соглашение о выпуске вакцины непосредственно в Индии.

Прежде на борту воздушного судна МЧС РФ в Индию были доставлены свыше 22 т средств борьбы с коронавирусом, включая генераторы кислорода, медицинские мониторы, аппараты искусственной вентиляции легких и лекарства.
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