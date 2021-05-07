Минздрав изменил методические рекомендации по Covid-19

7 мая пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации обнародовала информацию об изменениях, внесенных в одиннадцатую версию методических рекомендаций по лечению коронавируса. В соответствии с предоставленными сведениями, перечень назначаемых в ходе терапии медикаментов пополнил иммуноглобулин человека, при этом из списка вычеркнут гидроксихлорохин.



В уведомлении ведомства говорится: «Для пациентов, находящихся на стационарном лечении, рекомендовано применение иммуноглобулина человека против Covid-19 в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии. Из списка возможных к назначению лекарственных препаратов для лечения Covid-19 исключен гидроксихлорохин».



В текущий момент перечень допустимых в лечении коронавируса препаратов содержит ремдесивир, фавипиравир, умифеновир, интерферон альфа и иммуноглобулин человека против Covid-19. Помимо прочего, предупредительная противовоспалительная терапия у взрослых позволяет использование глюкокортикостероида в виде дозированного порошка для ингаляций.



Также в разделе по специфической профилактике заболевания у взрослых теперь есть данные о 2 вакцинах против коронавируса российского производства («КовиВак» и «Спутник Лайт»).

По материалам ТАСС