Регистрация назальной вакцины от коронавируса может состояться в 2022 году

Ранее сообщалось о создании сотрудниками ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России интерназальной вакцины от Covid-19. Сейчас проходит доклиническое изучение данного препарата. Согласно утверждению руководителя научного центра Александра Гинцбурга, клинический этап испытаний запланирован на конец текущего и начало следующего года. При этом в 2022 г. вакцина, возможно, будет зарегистрирована (ист.: ТАСС).



«Центром проводятся работы по нескольким направлениям в части создания и совершенствования вакцин от Covid-19. Одно направление – это создание назальной формы вакцины. Сейчас ведутся ее доклинические исследования. В клинику планируем войти в конце этого – начале следующего года, с выходом на ее регистрацию по результатам исследования в 2022 году», – заявил Гинцбург.



В соответствии с предоставленной информацией, назальный прививочный препарат будет вводиться в два этапа, однако не исключается и однократное введение. Среди главных плюсов этой формы вакцины выделяется почти полное отсутствие побочных эффектов.