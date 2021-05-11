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Установлена предельная цена реализации прививочного препарата «Спутник Лайт»

17 мая в 12:31 Медицина 0 467 Карина Мелова
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Пресс-служба Федеральной антимонопольной службы уведомила о согласовании предельной отпускной цены на разработанный в России прививочный препарат «Спутник Лайт».

В частности, в сообщении ведомства идет речь о следующем: «Антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на однодозную вакцину «Спутник Лайт». Она составит 342,36 рублей без НДС за дозу». Предполагается, что после официального утверждения цены вакцина будет выпущена в гражданский оборот.

Будучи четвертой созданной российскими учеными и одобренной властями вакциной от Covid-19, «Спутник Лайт» прошел регистрацию в начале мая. Также препарат уже зарегистрировали Ангола и Бахрейн. Республика Беларусь готова изготавливать данную вакцину на своих мощностях, но еще не одобрила его (ист.: «Ведомости»).

Сообщается, что эффективность препарата «Спутник Лайт» достигает 79,4 процента, начиная с 28 дня с момента его введения.
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