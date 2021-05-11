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Эпидемиологическая обстановка с коронавирусом в РФ стабилизируется

20 мая в 18:16 Медицина 0 162 Карина Мелова
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В процессе изложения доклада на конференции Александр Горелов (замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН) сообщил, что эпидемиологическая обстановка с Covid-19 в столице России и в стране в общем находится в стадии стабилизации.

«В настоящий момент Москва и Россия переживают фазу стабилизации эпидпроцесса, значительно уменьшилось число регистраций позитивных результатов, то есть уменьшилась циркуляция вируса, она представляет менее 5 %», — цитирует врача-инфекциониста агентство «РИА Новости».

Прежде градоначальник Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице сложной, однако не драматичной, поскольку резкого скачка заболеваемости в данный момент нет.

Как уведомляет оперативный штаб, по состоянию на 20 мая, за последние 24 часа в РФ зафиксировано 9232 новых случая Covid-19 (из них 3312 в Москве) и 396 летальных исходов среди пациентов с таким диагнозом. За минувшие сутки избавиться от болезни удалось 9983 людям.
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