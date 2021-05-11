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Через несколько месяцев в РФ начнут тестировать на добровольцах вакцину от коронавируса и гриппа

24 мая в 12:24 Медицина 0 314 Карина Мелова
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Согласно информации, предоставленной руководителем НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Дмитрием Лиозновым, осенью в клинических условиях на добровольцах начнут тестировать прививочный препарат от коронавируса и гриппа (ист.: «Известия»).

По словам директора научно- исследовательского института, в данный момент проходит завершительный этап доклинических испытаний на приматах, после которых в конце июня разработчики надеются получить подтверждение эффективности и безопасности препарата, чтобы осенью текущего года приступить к клиническим испытаниям при задействовании здоровых людей.

Планируется выпускать вакцину в формате назального спрея, который допустимо будет прыскать под язык. Применять препарат придется в два этапа, интервал между которыми составит 14 дней. Третья фаза исследований вакцины запланирована на 2022 год.

Напомним, в РФ прошли официальную регистрацию 4 вакцины от коронавируса: «Спутник V», созданный Центром им. Н. Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона», разработанная сотрудниками Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», «КовиВак» производства ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН» и «Спутник Лайт» от разработчиков «Спутника V».
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