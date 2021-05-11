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Роспотребнадзор рекомендует перенесшим коронавирус ставить прививки
28 мая в 14:06 Медицина 0 243 Карина Мелова
Согласно сообщению пресс-службы Роспотребнадзора, ведомство рекомендует лицам, выздоровевшим от коронавируса, по истечении нескольких месяцев поставить прививку от данной инфекции.
Сотрудники службы говорят о формировании у переболевших Covid-19 природного иммунитета к вирусу, однако еще нет проверенных сведений о длительности существования и степени надежности выработанного таким образом иммунного ответа (ист.: «Ведомости»).
В ведомстве также упомянули о зарегистрированных случаях инфицирования коронавирусом после введения прививочного препарата от него: «Они редки и в основном возникают у людей, не завершивших полный курс вакцинации и не соблюдавших рекомендованные меры предосторожности. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко, не имеют осложнений».
Позволим себе напомнить, в РФ сегодня официально зарегистрированы 4 прививочных препарата от коронавируса. Речь идет о вакцинах «Спутник V» и «Спутник Лайт» от Центра имени Н. Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от «Вектора», а также «КовиВак» от ФГУП «ПИПВЭ им. М. П. Чумакова».
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