Роспотребнадзор рекомендует перенесшим коронавирус ставить прививки

Согласно сообщению пресс-службы Роспотребнадзора, ведомство рекомендует лицам, выздоровевшим от коронавируса, по истечении нескольких месяцев поставить прививку от данной инфекции.



Сотрудники службы говорят о формировании у переболевших Covid-19 природного иммунитета к вирусу, однако еще нет проверенных сведений о длительности существования и степени надежности выработанного таким образом иммунного ответа (ист.: «Ведомости»).



В ведомстве также упомянули о зарегистрированных случаях инфицирования коронавирусом после введения прививочного препарата от него: «Они редки и в основном возникают у людей, не завершивших полный курс вакцинации и не соблюдавших рекомендованные меры предосторожности. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко, не имеют осложнений».



Позволим себе напомнить, в РФ сегодня официально зарегистрированы 4 прививочных препарата от коронавируса. Речь идет о вакцинах «Спутник V» и «Спутник Лайт» от Центра имени Н. Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от «Вектора», а также «КовиВак» от ФГУП «ПИПВЭ им. М. П. Чумакова».