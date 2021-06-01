Оперативные данные о коронавирусе в РФ сегодня

Согласно статистическим данным оперативного штаба по борьбе с Covid-19 от 31 мая, в России за последние 24 часа зафиксировано 8475 случаев инфицирования (из них 2614 случаев в столице). Вчера этот показатель был равен 9694. Кроме того, наибольшее число заболевших выявлено в Санкт-Петербурге (822), Подмосковье (752), Ростовской (176) и Воронежской (143) областях. Всего в государстве опасный вирус диагностирован у 5 071 917 человек.



За минувшие сутки от коронавируса в России умерли 339 пациентов, за весь период пандемии – 121 501.



Избавиться от болезни за сутки удалось 6715 россиянам, за все время распространения Covid-19 на территории РФ – 4 684 585. В данный момент проходит терапию 265 831 человек.



В соответствии с предоставленной Университетом Джонса Хопкинса информацией, Российская Федерация находится на шестом месте в мире по уровню заболеваемости Covid-19 после Соединенных Штатов, Индии, Бразилии, Франции и Турции.



Напомним: отныне жители столицы могут вакцинироваться от коронавируса в парках, где в 46 павильонах «Здоровая Москва» граждан обслуживают сотрудники выездных прививочных бригад. Предварительная запись не требуется.