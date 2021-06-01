В КНР мужчина заразился птичьим гриппом

Во вторник, 1 июня, Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР уведомил об обнаружении в провинции Цзянсу (восточный регион Китая) первого на всем земном шаре случая инфицирования человека птичьим гриппом H10N3.



Сообщается, что в конце апреля житель Чжэньцзяна в возрасте 41 года почувствовал недомогание и через несколько дней с жаром, почувствовав себя хуже, обратился за медицинской помощью, вследствие чего был госпитализирован. В данный момент состояние пациента стабильное. Он почти готов покинуть медучреждение. 28 мая результаты анализов, выполненных Национальным центром по контролю и профилактике заболеваний, выявили наличие у заболевшего H10N3. Всех, кто был с пациентом в контакте, поместили под наблюдение докторов. Среди этих людей пока никто не заболел.



Уточним, вирус H10N3 происходит от птиц и имеет низкую патогенность. Прежде в мире не было зафиксировано ни одного случая инфицирования H10N3 людей.