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Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения и предупреждения воспаления легких при коронавирусе

2 июня в 12:37 Медицина 0 293 Карина Мелова
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Министерство здравоохранения России официально одобрило ингаляционное средство «Лейтрагин» для лечения и профилактики воспаления легких, усугубляющего протекание коронавируса. Этими сведениями на своем веб-ресурсе в среду, 2 июня, поделился создатель препарата Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

Так, уведомление агентства гласит: «25 мая ингаляционный лекарственный препарат «Лейтрагин», разработанный в Федеральном медико-биологическом агентстве, был зарегистрирован Министерством здравоохранения Российской Федерации. Новый препарат предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В сообщении указано, что процесс выпуска данного лекарственного препарата на промышленном уровне уже запущен.

«Лейтрагин» является первым средством, предназначенным для предупреждения отягчающей течение Covid-19 гиперцитокинемии и борьбы с ней. В клиническом испытании приняли участие 320 пациентов со среднетяжелым течением коронавирусной болезни. Вследствие принятия препарата не было зафиксировано ни одного летального исхода или усугубления заболевания. Пациенты с коронавирусом, в схеме лечения которых присутствовал «Лейтрагин», выздоравливали за 8 суток, а не за 2 недели, как люди, которых лечили общепринятыми медикаментами (ист.: ТАСС).
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