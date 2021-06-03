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Спикер СФ не поддержала обязательную вакцинацию от коронавируса

2 июня в 14:32 Медицина 0 254 Карина Мелова
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Сегодня в ходе заседания верхней палаты парламента председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко акцентировала внимание на невозможности выдвигать к населению страны требования вакцинироваться от Covid-19 в обязательном порядке.

«Еще раз хочу подтвердить: все мы сторонники того, что никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют», – заявила спикер СФ.

Такую позицию 26 мая поддержал глава государства Владимир Путин, по мнению которого россияне должны прививаться осознанно, прекрасно понимая потенциальные, зачастую очень серьезные и необратимые, последствия инфицирования коронавирусом. При этом президент рекомендовал согражданам таки вакцинироваться от Covid-19, подчеркивая эффективность и безопасность разработанных и официально одобренных в Российской Федерации прививочных препаратов, среди которых «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

24 мая Валентина Матвиенко заметила важность разъяснения населению положительных моментов в вакцинации и ее роли в предупреждении третьей волны коронавируса.

В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко 30 мая выразил мнение о том, что преодолеть Covid-19 в государстве удастся при постановке прививки всем россиянам и формировании коллективного иммунитета.

Напомним: кампания бесплатной массовой вакцинации от коронавируса в России была запущена 18 января текущего года.
По материалам «Известий»
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