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Мурашко озвучил цену прививочного препарата «Спутник V»

Сегодня в 12:59 Медицина 0 147 Карина Мелова
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Ссылаясь на главу Минздрава Михаила Мурашко, информагентство «РИА Новости» опубликовало стоимость прививочного препарата от коронавируса, которая достигает приблизительно 900 рублей.

«Конечно же, ковид вызвал дополнительные расходы. Это в первую очередь расходы на вакцинацию – «Спутник V» стоит порядка 900 рублей с учетом доставки, все это оплачивается государством сегодня», – поведал министр здравоохранения, также сообщив, что для постановки прививки гражданам Российской Федерации уже произведена закупка примерно 30 миллионов доз вакцины «Спутник V».

Ранее, в ноябре, участник процесса разработки «Спутника V» Российский фонд прямых инвестиций уведомил, что цена 1 дозы вакцины для других государств будет ниже 10 долларов. Поскольку вакцинация предполагает введение 2 доз препарата, окончательная стоимость вакцины не должна превысить 20 долларов.

Напомним: кампания массовой вакцинации населения в России была развернута в январе 2021 г. В стране официальную регистрацию прошли 4 прививочных препарата от Covid-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
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