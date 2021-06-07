Мурашко озвучил цену прививочного препарата «Спутник V»

Ссылаясь на главу Минздрава Михаила Мурашко, информагентство «РИА Новости» опубликовало стоимость прививочного препарата от коронавируса, которая достигает приблизительно 900 рублей.



«Конечно же, ковид вызвал дополнительные расходы. Это в первую очередь расходы на вакцинацию – «Спутник V» стоит порядка 900 рублей с учетом доставки, все это оплачивается государством сегодня», – поведал министр здравоохранения, также сообщив, что для постановки прививки гражданам Российской Федерации уже произведена закупка примерно 30 миллионов доз вакцины «Спутник V».



Ранее, в ноябре, участник процесса разработки «Спутника V» Российский фонд прямых инвестиций уведомил, что цена 1 дозы вакцины для других государств будет ниже 10 долларов. Поскольку вакцинация предполагает введение 2 доз препарата, окончательная стоимость вакцины не должна превысить 20 долларов.



Напомним: кампания массовой вакцинации населения в России была развернута в январе 2021 г. В стране официальную регистрацию прошли 4 прививочных препарата от Covid-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».