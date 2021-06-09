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Куряне и жители области пенсионного возраста получат по 3 тысячи рублей за прививку от коронавируса

8 июня в 14:26 Медицина 0 262 Карина Мелова
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Согласно информации, обнародованной веб-ресурсом администрации Курской области, населению указанного региона в возрасте 65 лет и старше будет выплачиваться по три тысячи рублей за вакцинацию от Covid-19.

В частности, сообщение гласит: «Средства в размере 3 тыс. рублей получат граждане, постоянно проживающие на территории региона, которые привились первым компонентом в период с 1 сентября 2020 г. и будут привиты до 30 ноября 2021 г.; то есть те, кто уже привился, получат выплату тоже. По словам представителей администрации, деньги будут поступать на пенсионный счет. Всего в области проживает более 197 000 лиц, возраст которых превышает 65 лет.

Первыми кампанию стимулирования вакцинации пожилого населения анонсировали власти столицы, запустив программу «Миллион призов». В конце апреля в Магаданской области пообещали выплачивать по тысяче рублей людям старше 60 лет и лицам из групп риска за прививку от коронавируса. В Екатеринбурге жители за вакцинацию могут бесплатно получить билет в кинотеатр (ист.: «Ведомости»).
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