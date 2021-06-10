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Мурашко взывает к наращиванию темпов формирования популяционного иммунитета к Covid-19

Сегодня в 13:11 Медицина 0 85 Карина Мелова
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Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко подчеркнул необходимость наращивания темпов формирования коллективного иммунитета на фоне сохранения риска развития очередного витка пандемии коронавируса (ист.: ТАСС).

«Сегодня мы можем вернуться и к вопросам развития здравоохранения, и плановой повестки, несмотря на то что угроза развития пандемии еще сохраняется. Перед нами стоит задача ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу», – заявил министр здравоохранения.

Согласно информации, предоставленной федеральным оперативным штабом по борьбе с инфекцией, за минувшие сутки в РФ было выявлено 11 699 новых случаев, это максимум с 24 февраля. За весь период пандемии в России зафиксировано 5 167 949 случаев заражения коронавирусом. От названного заболевания за последние 24 часа умерли 383 россиянина, за все время распространения Covid-19 – 125 278.

В соответствии с данными Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестую позицию в мире по уровню заболеваемости коронавирусом.
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