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Коронавирус отказывается покидать Россию

14 июня в 11:48 Медицина 0 391 Карина Мелова
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По данным оперштаба по борьбе с Covid-19, за минувшие 24 часа в РФ зафиксировано 12 505 случаев инфицирования коронавирусом (это максимум, начиная с 22 февраля). Всего с начала пандемии в стране заболели свыше пяти миллионов человек, а именно 5 180 454. Сейчас терапию от указанного недуга проходят 272 597 пациентов.

За последние сутки больше всего заболевших среди жителей Санкт-Петербурга (863), Подмосковья (837), Нижегородской (177), Ростовской (158) и Воронежской (153) областей. Наименьший в процентном выражении прирост заболеваемости выявлен в Республике Тыва (0,04 %), Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Адыгея, Республике Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарской Республике (0,05 %).

Удалось выздороветь за минувшие 24 часа 10 188 пациентам. Всего в государстве избавились от болезни уже 4 782 183 человека.

Умерли от Covid-19 за сутки 396 пациентов (45 в Санкт-Петербурге, 18 в Нижегородской области, 14 в Самарской области, 12 в Ульяновской области, 12 в Краснодарском крае, 12 в Свердловской области, 10 в Воронежской и Московской областях). Вчера этот показатель был равен 383. Всего от опасного вируса скончались 125 674 человека.
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