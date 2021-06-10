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Песков согласен с необходимостью введения обязательной вакцинации от коронавируса в некоторых регионах

Сегодня в 14:11 Медицина 0 140 Карина Мелова
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По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, такая мера, как введение вакцинации от Covid-19 в обязательном порядке для некоторых групп россиян, является необходимой и своевременной (ист.: радиостанция «Эхо Москвы»).

Помимо прочего, пресс-секретарь президента РФ выразил свое полное одобрение рекомендации Совета ректоров вузов Москвы и Московской области о разрешении посещать занятия в очном режиме лишь учащимся, поставившим прививки от коронавируса, имеющим антитела или соответствующие документы о противопоказаниях.

Как сказал Песков, не отменяется действие принципа необязательности вакцинирования, процесс масштабной вакцинации продвигается вяло. «Не потому, что что-то для этого не создано, условия все созданы, более чем: у нас есть вакцина прекрасная, у нас есть инфраструктура вакцинирования с учетом обширной географии. Но мы этого не делаем в нужной мере. Поэтому такие чрезвычайные меры я считаю абсолютно нужными и оправданными», – утверждает он.

Первыми в государстве обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных категорий населения анонсировали власти столицы и Подмосковья. Об этом свидетельствуют обнародованные 16 июня постановления главных санитарных врачей названных регионов. Аналогичные меры вводятся в Сахалинской и Кемеровской областях.
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