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Специалисты Минобороны работают над созданием вакцины от коронавируса в виде жевачки

Сегодня в 11:47 Медицина 0 97 Карина Мелова
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Ссылаясь на начальника ФГБУ «48 Центрального научно-исследовательского института» Министерства обороны Российской Федерации Сергея Борисевича, газета РБК поделилась сведениями о том, что ведомство работает над созданием препарата от коронавируса в виде жевательной резинки, жевательных таблеток и пастилы.

«Да, работы в данном направлении ведутся», – подтвердил изданию РБК г-н Борисевич.

Согласно полученной газетой информации, по окончании исследований «мукозальная вакцина» будет применяться в схемах лечения и профилактики Covid-19 для формирования иммунитета на слизистых оболочках.

Прежде 48 ЦНИИ МО РФ разработал эмбриональную вакцину «Тэовак» в таблетках, а в минувшем году совместно с Центром имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава принимал участие в работе над первым в мире зарегистрированным прививочным препаратом от коронавируса «Спутник V».
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