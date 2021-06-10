Специалисты Минобороны работают над созданием вакцины от коронавируса в виде жевачки

Ссылаясь на начальника ФГБУ «48 Центрального научно-исследовательского института» Министерства обороны Российской Федерации Сергея Борисевича, газета РБК поделилась сведениями о том, что ведомство работает над созданием препарата от коронавируса в виде жевательной резинки, жевательных таблеток и пастилы.



«Да, работы в данном направлении ведутся», – подтвердил изданию РБК г-н Борисевич.



Согласно полученной газетой информации, по окончании исследований «мукозальная вакцина» будет применяться в схемах лечения и профилактики Covid-19 для формирования иммунитета на слизистых оболочках.



Прежде 48 ЦНИИ МО РФ разработал эмбриональную вакцину «Тэовак» в таблетках, а в минувшем году совместно с Центром имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава принимал участие в работе над первым в мире зарегистрированным прививочным препаратом от коронавируса «Спутник V».