Характеристики новых штаммов ковида не обнадеживают

Согласно информации, которой 22 июня поделился глава лаборатории Центра им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин, коронавирус с каждым днем становится все «моложе», поскольку стремительно увеличивается количество случаев заражения среди молодежи.



Так, выступая в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», г-н Гущин разъяснил: «Как мы видим, со временем у новых штаммов свойства не меняются в лучшую сторону. Мы видим, наоборот, повышение способности передаваться от человека к человеку, мы видим, что люди, наоборот, болеют тяжелее, болезнь «молодеет», появляется большее количество тяжелых случаев среди молодых».



По словам руководителя лаборатории Центра им. Гамалеи, на данном этапе регистрируются повторные случаи инфицирования коронавирусом, в связи с чем постановка прививки – это единственный эффективный способ противодействия пандемии.