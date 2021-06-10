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Характеристики новых штаммов ковида не обнадеживают

Сегодня в 12:14 Медицина 0 92 Карина Мелова
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Согласно информации, которой 22 июня поделился глава лаборатории Центра им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин, коронавирус с каждым днем становится все «моложе», поскольку стремительно увеличивается количество случаев заражения среди молодежи.

Так, выступая в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», г-н Гущин разъяснил: «Как мы видим, со временем у новых штаммов свойства не меняются в лучшую сторону. Мы видим, наоборот, повышение способности передаваться от человека к человеку, мы видим, что люди, наоборот, болеют тяжелее, болезнь «молодеет», появляется большее количество тяжелых случаев среди молодых».

По словам руководителя лаборатории Центра им. Гамалеи, на данном этапе регистрируются повторные случаи инфицирования коронавирусом, в связи с чем постановка прививки – это единственный эффективный способ противодействия пандемии.
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