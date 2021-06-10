Теперь вакцинироваться от коронавируса обязаны все московские курьеры

Как уведомляет управление Роспотребнадзора по Москве, отныне требование обязательной вакцинации распространяется и на сотрудников столичных служб доставки. С соответствующим документом можно ознакомиться на веб-ресурсе ведомства.



Так, постановление гласит: «Дополнить подпункт 1.1 пункта 1 постановления главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15 июня 2021 г. № 1 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» абзацем следующего содержания: - доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской».



Столица Российской Федерации занимает первую позицию среди регионов страны по количеству инфицированных Covid-19. Елена Андреева, главный санитарный врач Москвы, прежде распорядилась в обязательном порядке вакцинировать от коронавируса 60 процентов штата предприятий, занятых в областях здравоохранения, торговли, общепита, услуг, образования, ЖКХ, транспорта, соцзащиты, салонов красоты, театров, кинотеатров, фитнес-клубов, концертных залов и прочих подобных компаний (ист.: ТАСС).



По предварительной записи поставить прививку от коронавируса на безоплатной основе можно в одном из ста пунктов, дейстующих на базе городских поликлиник. Также это возможно без записи в часто посещаемых общественных местах, в которых работают выездные бригады, и в павильонах «Здоровая Москва».