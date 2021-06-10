«Эпиваккорону» будут производить в виде шприц-доз

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора было предоставлено обновленное регистрационное удостоверение на прививочный препарат «Эпиваккорона», который отныне может изготавливаться в формате шприц-доз.



Так, представитель научного центра уведомляет: «Наряду с привычным форматом – в ампулах – вакцина «Эпиваккорона» теперь доступна в виде шприц-доз. Соответствующие изменения в регистрационное удостоверение внесены 28 июня».



Шприц-доза является готовым к применению изделием, призванным значительно оптимизировать и ускорить процесс вакцинации, отменив необходимость тратить время на набор препарата в шприц.



«Это полностью исключает вероятность ошибки, позволяет ускорить процедуру вакцинации и избежать формирования очередей. Шприц-доза исключительно проста в использовании и предъявляет минимальные требования к медицинскому персоналу, что делает ее исключительно удобной для использования не только в урбанистических условиях, но и в удаленных населенных пунктах», – подчеркнули разработчики.



«Эпиваккорона» – вторая прошедшая регистрацию в РФ вакцина от коронавируса.